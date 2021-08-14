Варан высказался о своём переходе в "Манчестер Юнайтед"

Фото твиттер "Манчестер Юнайтед"

Центральный защитник Рафаэль Варан поделился эмоциями в связи с завершением сделки по его переходу из "Реала" в "Манчестер Юнайтед".

"Я оказался в одном из самых великих клубов мирового футбола. Отказываться от возможности перейти сюда и играть в АПЛ я не имел права. Хочу покорить новые вершины в своей карьере. Знаю, что в "МЮ" много прекрасных футболистов, которые одинаково желают выигрывать матчи и трофеи.

Пообщавшись с тренером, я убедился в том, насколько серьёзно прогрессировала команда за последние несколько сезонов. Теперь мы готовы быть конкурентными на самом высоком уровне. Сделаю всё, чтобы стать частью выдающейся истории клуба", - сказал новичок "красных дьяволов".

"МЮ" купил Варана за 40 миллионов евро и заключил с ним четырёхлетний контракт.

Француз выступал за "Реал" с 2011 года, за 10 сезонов он сыграл 360 матчей, забил 17 голов и сделал 8 ассистов.

Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" определился с будущим Марсьяля. | http://soccernews.ru