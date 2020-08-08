Варан взял на себя вину за поражение от "Манчестер Сити"

Теги реал мадридманчестер ситирафаэль варан

Варан взял на себя вину за поражение от "Манчестер Сити"

Защитник "Реала" Рафаэль Варан прокомментировал поражение от "Манчестер Сити" (1:2) в ответной игре 1/8 финала Лиги Чемпионов.

Напомним, что оба гола "горожан" были забиты после грубейших ошибок французского защитника.

"Я должен признать, что это поражение лежит на мне. Я несу ответственность за это поражение. Мы отлично подготовились к матчу, однако за ошибки нужно платить. Мне обидно за товарищей по команде.

Я прекрасно себя чувствовал во время матча. Может быть, мы сильно рисковали в начале игры и дорого заплатили. Я ценю поддержку команды, такие вещи в моей карьере случались редко.

Я не буду много говорить, все понимают, что я расстроен, и мне остается только принять произошедшее. Нужно иметь характер, чтобы вернуться лучше и сильнее. Ночь будет трудной. Я спортсмен, мы проиграли, а я потерпел неудачу", - приводит слова Варана Marca.

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