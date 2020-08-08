Варан взял на себя вину за поражение от "Манчестер Сити"

Защитник "Реала" Рафаэль Варан прокомментировал поражение от "Манчестер Сити" (1:2) в ответной игре 1/8 финала Лиги Чемпионов.

Напомним, что оба гола "горожан" были забиты после грубейших ошибок французского защитника.

"Я должен признать, что это поражение лежит на мне. Я несу ответственность за это поражение. Мы отлично подготовились к матчу, однако за ошибки нужно платить. Мне обидно за товарищей по команде.

Я прекрасно себя чувствовал во время матча. Может быть, мы сильно рисковали в начале игры и дорого заплатили. Я ценю поддержку команды, такие вещи в моей карьере случались редко.

Я не буду много говорить, все понимают, что я расстроен, и мне остается только принять произошедшее. Нужно иметь характер, чтобы вернуться лучше и сильнее. Ночь будет трудной. Я спортсмен, мы проиграли, а я потерпел неудачу", - приводит слова Варана Marca.

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