Варан ярко высказался о Роналду

Фото: инстаграм Рафаэля Варана/Автор неизвестен

Французский защитник "Манчестер Юнайтед" Рафаэль Варан поделился мнением о партнере по команде португальском нападающем Криштиану Роналду.

"Нет ничего случайно в том, что он играет на топ-уровне в таком возрасте. Роналду является примером для подражания. Здорово работать, играть и находиться рядом с ним. Криштиану создан для голов и побед. Гораздо лучше, что он играет за нас, чм против. Он потрясающий профессионал", - приводит слова Варана Telefoot.

В нынешнем сезоне 36-летний Роналду провел за "Манчестер Юнайтед" три матча и забил четыре гола. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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