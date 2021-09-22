Варан ярко высказался о Роналду

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Варан ярко высказался о Роналду

Фото: инстаграм Рафаэля Варана/Автор неизвестен

Французский защитник "Манчестер Юнайтед" Рафаэль Варан поделился мнением о партнере по команде португальском нападающем Криштиану Роналду.

"Нет ничего случайно в том, что он играет на топ-уровне в таком возрасте. Роналду является примером для подражания. Здорово работать, играть и находиться рядом с ним. Криштиану создан для голов и побед. Гораздо лучше, что он играет за нас, чм против. Он потрясающий профессионал", - приводит слова Варана Telefoot.

В нынешнем сезоне 36-летний Роналду провел за "Манчестер Юнайтед" три матча и забил четыре гола. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Вообще Роналду - мастер своего дела и прославляет страну в хорошем смысле как топовый легендарный спортсмен ,а не колониальный завоеватель!Конечно,что нельзя сказать о Лео ... Малообразованный,эгоистичный и безалаберный нарцисс,думающий только о деньгах!У Португалии есть герой,у Аргентины ?Мда...Вискас Эль Барса!

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