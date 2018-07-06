Варан забил седьмой гол головой из последних девяти

Защитник сборной Франции Рафаэль Варан открыл счет в матче 1/4 финала Чемпионата Мира-2018 против Уругвая (1:0).

Футболист замкнул головой навес со штрафного Антуана Гризманна.

Стоит отметить, что француз забил седьмой гол головой из последних девяти за "Реал" и национальную команду. Это его третий гол в карьере за сборную Франции и все они были забиты головой.

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