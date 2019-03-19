Варан задумался об уходе из "Реала"

Защитник мадридского "Реала" Рафаэль Варан задумался об уходе из королевского клуба, сообщает L’Equipe.

По сведениям издания, 25-летний футболист хочет бросить себе новый вызов, попробовав свои силы в другом чемпионате.

Варан пока не принял окончательного решения по своему будущему, но в случае поступления предложений от других команд, он намерен их, как минимум, рассмотреть.

За француза потенциальному покупателю придётся заплатить от 100 до 140 миллионов евро в зависимости от различных бонусов.

Варан выступает за "Реал" с 2011 года, сыграл 268 матчей и забил 12 голов. В составе "сливочных" он выиграл 16 трофеев, в том числе четыре Лиги Чемпионов.

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