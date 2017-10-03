Варан: "Зидан дал мне много"

Защитник "Реала" Рафаэль Варан рассказал о своих взаимоотношениях с наставником "Реала" Зинедином Зиданом.

"Зидан дал мне много. Он тот, кто не позволяет мне оставаться в моей зоне комфорта. Он очень опытный и это отличная возможность для меня узнать что-то новое. У меня есть свой стиль игры. Люди могут меня критиковать, но я стараюсь показывать сильные стороны. Думаю, я более зрелый игрок в свои 24, нежели когда мне было 18. Я становлюсь лучше, это нормально", - сказал француз.

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