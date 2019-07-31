Варан: "Зидан знает, что делает"
Защитник мадридского "Реала" Рафаэль Варан не видит ничего страшного в результатах команды в ходе предсезонной подготовки.
Напомним, что "бланкос" провели 4 матча, проиграв 3 из них. Ещё один поединок с "Арсеналом" завершился победой испанцев в серии пенальти после ничьей в основное время.
"Мне понятны ожидания болельщиков. Могу заверить, что мы очень усердно работаем, чтобы стать лучше как физически, так и тактически. Нам нужно сохранять спокойствие и веру. Мы исправим ошибки. В 2017 году "Реал" начал предсезонку так же, а потом выиграл несколько трофеев. К началу сезона мы будем готовы. Я не думаю, что Зидан встревожен. Это нас успокаивает. Мы знаем, что у нас есть потенциал. Зидан знает, что делает", - цитирует Варана Marca.
Первый официальный матч нового сезона "Реал" проведёт 18 августа - это будет гостевой поединок Примеры с "Сельтой".
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