Варан: "Зидан знает, что делает"

Защитник мадридского "Реала" Рафаэль Варан не видит ничего страшного в результатах команды в ходе предсезонной подготовки.

Напомним, что "бланкос" провели 4 матча, проиграв 3 из них. Ещё один поединок с "Арсеналом" завершился победой испанцев в серии пенальти после ничьей в основное время.

"Мне понятны ожидания болельщиков. Могу заверить, что мы очень усердно работаем, чтобы стать лучше как физически, так и тактически. Нам нужно сохранять спокойствие и веру. Мы исправим ошибки. В 2017 году "Реал" начал предсезонку так же, а потом выиграл несколько трофеев. К началу сезона мы будем готовы. Я не думаю, что Зидан встревожен. Это нас успокаивает. Мы знаем, что у нас есть потенциал. Зидан знает, что делает", - цитирует Варана Marca.

Первый официальный матч нового сезона "Реал" проведёт 18 августа - это будет гостевой поединок Примеры с "Сельтой".

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