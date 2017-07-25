"Вардар" обыграл "Копенгаген" в квалификации Лиги чемпионов

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"Вардар" обыграл "Копенгаген" в квалификации Лиги чемпионов

В первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов "Вардар" с минимальным счетом обыграл "Копенгаген". Единственный мяч забил Балотелли Джонатан. Ответный матч состоится 2 августа.

"Вардар" (Македония) - "Копенгаген" (Дания) - 1:0 (0:0)

Голы: Балотелли, 65 - 1:0

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