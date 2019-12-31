Варди - лучший бомбардир АПЛ в 2019 году

3 Теги джейми вардитрент александр-арнольдуилфрид заастатистика

Варди - лучший бомбардир АПЛ в 2019 году

Нападающий "Лестера" Джейми Варди забил больше всех голов в АПЛ в течение уходящего календарного года.

С января по декабрь 2019-го лидер атак "лис" отличился 29 раз в матчах Премьер-лиги.

Лучшим ассистентом турнира за указанный период стал правый защитник "Ливерпуля" Трент Александр-Арнольд. У него 17 результативных передач.

По количеству обводок лидирует вингер "Кристал Пэлас" Уилфрид Заа. В его активе 166 успешных попыток дриблинга.

Не пропустите: Анчелотти стал первым с 2002 года тренером "Эвертона", стартовавшим в АПЛ с двух побед. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Красавчик!P.S:Lesonvsky,ты не о том думаешь)

Ответить
Шнюк
Шнюк

Не-е-е...тот только о бадре думает. С именем этим спать ложится и встаёт.

Ответить
Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

И про Криша не забывает...

Ответить

главное

13 игроков, которые благодарны Юргену Клоппу

13 игроков, которые благодарны Юргену Клоппу

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 18 52
2 Лестер Сити Лестер Сити 20 42
3 Манчестер Сити Манчестер Сити 19 38
4 Челси Челси 20 35
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 20 31
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 20 30
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 19 30
8 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 19 29
9 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 20 27
10 Эвертон Эвертон 20 25
11 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 20 25
12 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 20 24
13 Бернли Бернли 20 24
14 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 20 23
15 Саутгемптон Саутгемптон 20 22
16 Борнмут Борнмут 20 20
17 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 19 19
18 Астон Вилла Астон Вилла 20 18
19 Уотфорд Уотфорд 20 16
20 Норвич Сити Норвич Сити 20 13
Полная таблица

топ-5 тегов