Варди - лучший бомбардир АПЛ в 2019 году

Нападающий "Лестера" Джейми Варди забил больше всех голов в АПЛ в течение уходящего календарного года.

С января по декабрь 2019-го лидер атак "лис" отличился 29 раз в матчах Премьер-лиги.

Лучшим ассистентом турнира за указанный период стал правый защитник "Ливерпуля" Трент Александр-Арнольд. У него 17 результативных передач.

По количеству обводок лидирует вингер "Кристал Пэлас" Уилфрид Заа. В его активе 166 успешных попыток дриблинга.

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