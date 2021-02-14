Варди мог перейти в "Арсенал". Венгер поделился подробностями

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Варди мог перейти в "Арсенал". Венгер поделился подробностямиЭкс-главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер в интервью для Goal вспомнил, что в 2016 году нападающий "Лестера" Джейми Варди мог оказаться в Лондоне.

"Это было в 2016 году. "Лестер" только что выиграл чемпионат Англии. Руководство "канониров" сделало предложение Варди с длительным контрактом и очень большой зарплатой. Но владелец "лис" не захотел терять форварда. Думаю, Джейми бы вписался в игру "Арсенала". Мы много владели мячом в штрафной, а Варди умеет находить пространство. Он читает игру, может спрогнозировать, что будет дальше, это важное качество", — сказал Венгер.

Напомним, 34-летний англичанин выступает в "Лестере" с 2012 года.

В текущем сезоне он сыграл 20 матчей, в которых 12 голов и сделал 5 результативных передач

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