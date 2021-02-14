Варди мог перейти в "Арсенал". Венгер поделился подробностями

Экс-главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер в интервью для Goal вспомнил, что в 2016 году нападающий "Лестера" Джейми Варди мог оказаться в Лондоне.

"Это было в 2016 году. "Лестер" только что выиграл чемпионат Англии. Руководство "канониров" сделало предложение Варди с длительным контрактом и очень большой зарплатой. Но владелец "лис" не захотел терять форварда. Думаю, Джейми бы вписался в игру "Арсенала". Мы много владели мячом в штрафной, а Варди умеет находить пространство. Он читает игру, может спрогнозировать, что будет дальше, это важное качество", — сказал Венгер.