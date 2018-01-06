Варди может не сыграть с "Флитвудом"

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Варди может не сыграть с "Флитвудом"

Участие форварда "Лестера" Джейми Варди в матче 1/32 финала Кубка Англии против "Флитвуда" находится под вопросом.

Как сообщает Daily Mail, у 30-летнего футболиста травма паха, однако сам нападающий, несмотря на проблемы со здоровьем, хочет выйти на поле.

Дело в том, что "Флитвуд" является бывшим клубом Варди и именно оттуда он перешёл в "Лестер" в 2012 году. 

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