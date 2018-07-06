Варди может не сыграть в 1/4 финала ЧМ-2018 против Швеции

Нападающий сборной Англии Джейми Варди рискует пропустить четвертьфинальный матч Чемпионата Мира-2018 против Швеции.

"Варди сегодня не тренировался, его участие в четвертьфинале под сомнением. Но мы узнаем немного больше завтра. Остальные были на поле.

Мы не очень много занимались, у нас идет восстановление, поэтому основные моменты нашей подготовки сейчас на собраниях. Что касается Деле Алли, то с ним все в порядке. У Янга и Уокера тоже нет серьезных проблем", - заявил главный тренер английской сборной Гарет Саутгейт.

Стоит отметить, что на ЧМ-2018 31-летний Варди провел всего 1 матч.

Напомним, что поединок Швеция - Англия состоится 7 июля в 17:00 мск.

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