Варди может не сыграть в 1/4 финала ЧМ-2018 против Швеции
Нападающий сборной Англии Джейми Варди рискует пропустить четвертьфинальный матч Чемпионата Мира-2018 против Швеции.
"Варди сегодня не тренировался, его участие в четвертьфинале под сомнением. Но мы узнаем немного больше завтра. Остальные были на поле.
Мы не очень много занимались, у нас идет восстановление, поэтому основные моменты нашей подготовки сейчас на собраниях. Что касается Деле Алли, то с ним все в порядке. У Янга и Уокера тоже нет серьезных проблем", - заявил главный тренер английской сборной Гарет Саутгейт.
Стоит отметить, что на ЧМ-2018 31-летний Варди провел всего 1 матч.
Напомним, что поединок Швеция - Англия состоится 7 июля в 17:00 мск.
Не пропустите: Стала известна судьба Саутгейта в сборной Англии после ЧМ-2018. | http://soccernews.ru
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