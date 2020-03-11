Варди не исключает возвращения в сборную Англии

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Варди не исключает возвращения в сборную Англии

Форвард "Лестера" Джейми Варди сказал, что не исключает возвращения в сборную Англии.

Напомним, в августе 2018 года 33-летний футболист приостановил свою карьеру в национальной команде. Однако договорился с главном тренером Гаретом Саутгейтом о том, что вернется в сборную в случае эпидемии травм.

"Я и Гарет договорились, что дверь останется открытой, и если появится причина вернуться - обсудим это", - цитирует Варди Sky Sports. У нас пока не было никакого разговора. Поэтому только время покажет.

Нападающий провел за сборную Англии 26 матчей, забив 7 голов.

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