Варди не перейдет в "Манчестер Юнайтед"

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Варди не перейдет в "Манчестер Юнайтед""Манчестер Юнайтед" откажется от идеи приобрести форварда "Лестера" Джейми Варди в январе.

Как сообщает источник, руководство клуба не готов расстаться с 31-летним англичанином во время зимнего трансферного окна.

Отмечается, что сам Варди также на намерен менять клуб.

Читайте: "Манчестер Юнайтед" интересуется Чичарито и Варди | http://soccernews.ru

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