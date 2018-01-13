Варди не перейдет в "Манчестер Юнайтед"

"Манчестер Юнайтед" откажется от идеи приобрести форварда "Лестера" Джейми Варди в январе.

Как сообщает источник, руководство клуба не готов расстаться с 31-летним англичанином во время зимнего трансферного окна.

Отмечается, что сам Варди также на намерен менять клуб.

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