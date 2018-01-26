Варди не собирается покидать "Лестер"

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Варди не собирается покидать "Лестер"

Нападающий "Лестера" Джейми Варди заявил, что он не собирается менять клубную прописку, сообщает Sky Sports.

31-летний футболист заверил, что не ведёт переговоры с другими клубами, так как предан "лисам".

Ранее СМИ сообщали об интересе к Варди со стороны "Челси" и "Эвертона".

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