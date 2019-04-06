Варди обогнал Линекера по количеству голов за "Лестер"

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Варди обогнал Линекера по количеству голов за "Лестер"

Нападающий "Лестера" Джейми Варди, обогнал бывшего игрока клуба Гари Линекера по количеству голов за клуб.

Сегодня, 6 апреля, "Лестер" разгромил "Хаддерсфилд" (4:1), дубль в этой встрече оформил Варди.

На данный момент, 32-летний игрок забил 104 гола за "Лестер" в 265 играх. На счету Линекера 103 мяча за 209 матчей. 

Линкер прокомментировал достижение англичанина: "Прекрасная игра. Если бы еще я исполнял пенальти в "Лестере", - написал Линекер в Твиттере.

А еще: Варди помог "Лестеру" разгромить "Хаддерсфилд"| http://soccernews.ru

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