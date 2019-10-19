Варди обошел Торреса и Азара по забитым голам в АПЛ
Форвард "Лестера" Джейми Варди отметился голом в игре с "Бернли" (2:1).
Как сообщает Coral, этот гол стал для 32-летнего англичанина 86-м в рамках АПЛ.
Таким образом, Варди обошел по этому показателю Эдена Азара и Фернандо Торреса, которые успели забить по 85 голов.
Варди выступает за "Лестер" с 2012 года. В текущем сезоне он провел 10 игр, в которых забил 6 голов и отдал один ассист.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|8
|24
|2
|Манчестер Сити
|8
|16
|3
|Арсенал Лондон
|8
|15
|4
|Лестер Сити
|8
|14
|5
|Челси
|8
|14
|6
|Кристал Пэлас
|8
|14
|7
|Бернли
|8
|12
|8
|Вест Хэм Юнайтед
|9
|12
|9
|Тоттенхэм
|8
|11
|10
|Борнмут
|8
|11
|11
|Вулверхэмптон
|8
|10
|12
|Эвертон
|9
|10
|13
|Манчестер Юнайтед
|8
|9
|14
|Шеффилд Юнайтед
|8
|9
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|8
|9
|16
|Астон Вилла
|8
|8
|17
|Ньюкасл Юнайтед
|8
|8
|18
|Саутгемптон
|8
|7
|19
|Норвич Сити
|8
|6
|20
|Уотфорд
|8
|3