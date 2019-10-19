Варди обошел Торреса и Азара по забитым голам в АПЛ

Форвард "Лестера" Джейми Варди отметился голом в игре с "Бернли" (2:1).

Как сообщает Coral, этот гол стал для 32-летнего англичанина 86-м в рамках АПЛ.

Таким образом, Варди обошел по этому показателю Эдена Азара и Фернандо Торреса, которые успели забить по 85 голов.

Варди выступает за "Лестер" с 2012 года. В текущем сезоне он провел 10 игр, в которых забил 6 голов и отдал один ассист.

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