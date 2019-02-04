Варди оскорбил тренера за то, что тот общался с Погба

Форвард "Лестера" Джейми Варди нелестно отозвался о наставнике команды Клоде Пюэле.

Как сообщает Mirror, игроку не понравилось, что после поражения от "Манчестер Юнайтед" (0:1) тренер пошел поговорить с хавбеком соперника Полем Погба.

При разговоре со своим одноклубниками Варди назвал тренера "Fucking knobhead", что в одном из вариантов перевода означает "чертов мудак".

"Лестер" после 25 туров занимает 11-ю позицию в АПЛ и отстает от еврокубковой зоны на 16 очков.

Читайте также: "Лестер" объявил о переходе игрока сборной Бельгии. | http://soccernews.ru