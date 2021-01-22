Варди перенесёт операцию на пахе

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Варди перенесёт операцию на пахе

"Лестер" потерял на несколько недель своего основного нападающего Джейми Варди.

34-летнему футболисту потребовалась операция из-за проблем с пахом.

Главный тренер "лис" Брендан Роджерс подчеркнул, что хирургическое вмешательство нельзя переносить на более поздний срок.

В текущем сезоне Варди сыграл за "Лестер" 20 матчей, забил 13 голов и сделал 5 ассистов.

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