Варди перенесёт операцию на пахе
"Лестер" потерял на несколько недель своего основного нападающего Джейми Варди.
34-летнему футболисту потребовалась операция из-за проблем с пахом.
Главный тренер "лис" Брендан Роджерс подчеркнул, что хирургическое вмешательство нельзя переносить на более поздний срок.
В текущем сезоне Варди сыграл за "Лестер" 20 матчей, забил 13 голов и сделал 5 ассистов.
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|Шеффилд Юнайтед
|27
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|27
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|Эвертон
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|Саутгемптон
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|27
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|Брайтон & Хоув Альбион
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|Борнмут
|27
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|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
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|Уотфорд
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