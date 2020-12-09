Варди подарил сломанный им угловой флаг ЛГБТ-болельщикам "Лестера"
Форвард "Лестера" Джейми Варди ответил на обвинения в гомофобии.
Напомним, что игрока обвинили в нетерпимости после того, как он сломал угловой флаг с ЛГБТ символикой. Это произошло во время эмоционального празднования забитого гола в ворота «Шеффилда» (2:1). 33-летний игрок забил победный гол на 90 минуте встречи и в подкате сбил угловой флажок.
На следующий день после матча нападающий "лис" вручил тот самый флаг сообществу ЛГБТ-болельщиков "Лестера". Варди оставил автограф и добавил сообщение: "Продолжайте в том же духе!".
Читайте по теме: Варди сломал угловой флажок, празднуя победный гол | http://soccernews.ru
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