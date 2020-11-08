Варди помог "Лестеру" обыграть "Вулверхэмптон"
"Лестер" обыграл "Вулверхэмптон" в матче чемпионата Англии.
Победный гол забил Джейми Варди, реализовав пенальти.
"Лестер" - "Вулверхэмптон Уондерерс" - 1:0 (1:0)
Гол: Варди, 15
Нереализованный пенальти: Варди, 39 (вратарь)
"Лестер": Шмайхель, Фукс, Эванс, Фофана, Джастин, Томас (Олбрайтон, 46), Менди, Прат (Морган, 80), Тилеманс, Мэддисон (Барнс, 72), Варди.
"Вулверхэмптон": Руй Патрисиу, Боли, Коади, Семеду, Аит Нури (Марсал, 76), Килмен, Дендонкер, Невеш, Хименес, Поденсе (Траоре, 60), Педру Нету (Силва, 79).
"Лестер" с 18 баллами возглавил АПЛ.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18