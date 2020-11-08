Варди помог "Лестеру" обыграть "Вулверхэмптон"

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Варди помог "Лестеру" обыграть "Вулверхэмптон"

"Лестер" обыграл "Вулверхэмптон" в матче чемпионата Англии.

Победный гол забил Джейми Варди, реализовав пенальти.

"Лестер" - "Вулверхэмптон Уондерерс" - 1:0 (1:0)

Гол: Варди, 15 

Нереализованный пенальти: Варди, 39 (вратарь)

"Лестер": Шмайхель, Фукс, Эванс, Фофана, Джастин, Томас (Олбрайтон, 46), Менди, Прат (Морган, 80), Тилеманс, Мэддисон (Барнс, 72), Варди.

"Вулверхэмптон": Руй Патрисиу, Боли, Коади, Семеду, Аит Нури (Марсал, 76), Килмен, Дендонкер, Невеш, Хименес, Поденсе (Траоре, 60), Педру Нету (Силва, 79).

"Лестер" с 18 баллами возглавил АПЛ.

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