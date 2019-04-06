Варди помог "Лестеру" разгромить "Хаддерсфилд"
"Лестер" в гостевом матче разгромил "Хаддерсфилд" в рамках 33-го тура АПЛ.
Дубль в этой битве оформил Джейми Варди.
"Лестер" набрал 47 очков и поднялся на 7-е место в турнирной таблице. "Хаддерсфилд" с 14 баллами располагается на последней строчке.
"Хаддерсфилд" - "Лестер" - 1:4 (0:1)
Голы: Тилеманс, 24 - 0:1, Варди, 48 - 0:2, Муй, 52 (с пенальти) - 1:2, Мэддисон, 79 - 1:3, Варди, 84 (с пенальти) - 1:4.
"Хаддерсфилд": Хамер, Леве, Конголо, Дурм, Шиндлер, Горенц-Станкович (Мбенза, 46), Смит, Хогг (Бакуна, 81), Муй, Притчард (Мунье, 60), Грант.
"Лестер": Шмайхель, Рикарду Перейра, Морган, Чилвелл, Чаглар Сеюнджю, Тилеманс, Ндиди (Чудхури, 87), Барнс (Окадзаки, 62), Мэддисон, Варди (Ихеаначо, 90+3), Грэй.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|33
|82
|2
|Манчестер Сити
|32
|80
|3
|Тоттенхэм
|32
|64
|4
|Арсенал Лондон
|31
|63
|5
|Челси
|32
|63
|6
|Манчестер Юнайтед
|32
|61
|7
|Лестер Сити
|33
|47
|8
|Вулверхэмптон
|32
|47
|9
|Уотфорд
|32
|46
|10
|Эвертон
|32
|43
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|32
|42
|12
|Борнмут
|33
|38
|13
|Кристал Пэлас
|32
|36
|14
|Бернли
|33
|36
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|32
|35
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|31
|33
|17
|Саутгемптон
|32
|33
|18
|Кардифф Сити
|32
|28
|19
|Фулхэм
|33
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|33
|14