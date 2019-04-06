Варди помог "Лестеру" разгромить "Хаддерсфилд"

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Варди помог "Лестеру" разгромить "Хаддерсфилд"

"Лестер" в гостевом матче разгромил "Хаддерсфилд" в рамках 33-го тура АПЛ.

Дубль в этой битве оформил Джейми Варди.

"Лестер" набрал 47 очков и поднялся на 7-е место в турнирной таблице. "Хаддерсфилд" с 14 баллами располагается на последней строчке. 

"Хаддерсфилд" - "Лестер" - 1:4 (0:1)

Голы: Тилеманс, 24 - 0:1, Варди, 48 - 0:2, Муй, 52  (с пенальти) - 1:2, Мэддисон, 79 - 1:3, Варди, 84 (с пенальти) - 1:4. 

"Хаддерсфилд": Хамер, Леве, Конголо, Дурм, Шиндлер, Горенц-Станкович (Мбенза, 46), Смит, Хогг (Бакуна, 81), Муй, Притчард (Мунье, 60), Грант.

"Лестер": Шмайхель, Рикарду Перейра, Морган, Чилвелл, Чаглар Сеюнджю, Тилеманс, Ндиди (Чудхури, 87), Барнс (Окадзаки, 62), Мэддисон, Варди (Ихеаначо, 90+3), Грэй.

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