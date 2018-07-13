Варди пожелал удачи сборной Хорватии в финале ЧМ-2018

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Варди пожелал удачи сборной Хорватии в финале ЧМ-2018

Форвард сборной Англии Джейми Варди высказался о вылете своей команды с ЧМ-2018, а также пожелал удачи национальной команде Хорватии в финале турнира.

"Я опустошен. Спасибо всем, кто был с нами на этом пути. Поддержка в каждой игре была невероятной. Жаль, что мы не смогли преодолеть эту последнюю преграду. Поздравляю Хорватию и желаю удачи в финале" - написал Варди в своём инстаграме.

Напомним, что в финале мундиаля Хорватия сыграет с Францией. Матч состоится в воскресенье в 18:00 мск.

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