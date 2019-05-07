Варди признан лучшим игроком апреля в Премьер-лиге

Лучшим футболистом апреля в Премьер-лиге признан нападающий "Лестера" Джейми Варди, сообщает официальный сайт турнира.

В апреле форвард отметился пятью голами в четырех матчах. В борьбе за награду Варди опередил Джордана Хендерсона, Мохамеда Салаха (оба – "Ливерпуль"), Шейн Лонга ("Саутгемптон"), Криса Вуда ("Бернли"), Айосе Переса ("Ньюкасл"), Эдена Азара ("Челси") и Эмерика Лапорта ("Манчестер Сити"),

Всего в нынешнем сезоне 32-летний Варди провел за "Челси" 35 матчей во всех турнирах, в которых забил 18 голов и отдал четыре результативные передачи.

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