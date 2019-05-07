Варди признан лучшим игроком апреля в Премьер-лиге
Лучшим футболистом апреля в Премьер-лиге признан нападающий "Лестера" Джейми Варди, сообщает официальный сайт турнира.
В апреле форвард отметился пятью голами в четырех матчах. В борьбе за награду Варди опередил Джордана Хендерсона, Мохамеда Салаха (оба – "Ливерпуль"), Шейн Лонга ("Саутгемптон"), Криса Вуда ("Бернли"), Айосе Переса ("Ньюкасл"), Эдена Азара ("Челси") и Эмерика Лапорта ("Манчестер Сити"),
Всего в нынешнем сезоне 32-летний Варди провел за "Челси" 35 матчей во всех турнирах, в которых забил 18 голов и отдал четыре результативные передачи.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|37
|95
|2
|Ливерпуль
|37
|94
|3
|Челси
|37
|71
|4
|Тоттенхэм
|37
|70
|5
|Арсенал Лондон
|37
|67
|6
|Манчестер Юнайтед
|37
|66
|7
|Вулверхэмптон
|37
|57
|8
|Эвертон
|37
|53
|9
|Лестер Сити
|37
|51
|10
|Уотфорд
|37
|50
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|37
|49
|12
|Кристал Пэлас
|37
|46
|13
|Борнмут
|37
|45
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|37
|42
|15
|Бернли
|37
|40
|16
|Саутгемптон
|37
|38
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|37
|36
|18
|Кардифф Сити
|37
|31
|19
|Фулхэм
|37
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|37
|15