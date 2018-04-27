Варди прокомментировал ситуацию с Махрезом

Нападающий "Лестера" Джейми Варди прокомментировал слухи о возможном уходе Рияда Махреза из клуба.

"Разговоры ходили во время четырех последних трансферных окон, так что мы привыкли. Чему быть, того не миновать. Подождем и узнаем, что случится" - приводит слова Варди Goal.com.

Напомним, что Махрез хотел покинуть клуб зимой, а после отказа бойкотировал тренировки.

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