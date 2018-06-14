Варди рассказал о настрое сборной Англии на ЧМ-2018

Форвард "Лестера" и сборной Англии Джейми Варди рассказал о настрое "трёх львов" на Чемпионат Мира 2018 года.

"Нынешняя сборная Англии действительно очень похожа на "Лестер" чемпионского образца. Мы всегда хотим делать всё совместно, постоянно шутим и смеёмся на тренировках. Но когда мы выходим на поле, всё меняется. В команде точно такой же настрой и атмосфера" - приводит слова Варди The Telegraph.

Напомним, что на групповом этапе ЧМ-2018 сборная Англии сыграет с Тунисом, Панамой и Бельгией.

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