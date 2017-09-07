Варди рассказал о том, почему не захотел играть за "Арсенал"

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Варди рассказал о том, почему не захотел играть за "Арсенал"Форвард "Лестера" Джейми Варди рассказал о том, по какой причине он отказался переходить в "Арсенал".

"Хочу побеждать как можно больше. Одной медали за победу в премьер-лиге для меня мало, это пустой шкаф. У меня контракт с "Лестером", но кто знает, что произойдет в будущем?

У меня было предложение от "Арсенала", но я отказался. Но если поступит еще одно, взвешу все за и против.

"Арсенал" на протяжении 20 лет выходил в Лигу чемпионов, но в этот раз ему не удалось сделать это. Так что мне было о чем подумать. Главная причина моего отказа - футбольная. Кроме того, было бы глупо перевозить семью из дома, который я только что купил", - отметил форвард.

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