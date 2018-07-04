Варди рискует пропустить матч с Швецией

Теги англияшвецияджейми варди

Варди рискует пропустить матч с Швецией

Участие нападающего сборной Англии Джейми Варди в четвертьфинальном матче ЧМ-2018 против Швеции находится под вопросом.

Как сообщает Sky Sports, у 31-летнего футболиста выявлено растяжение паха. Из-за этого повреждения он не смог пробить пенальти в послематчевой серии с Колумбией.

Напомним, что матч Швеция - Англия состоится 7 июля в Самаре. 

Не пропустите: Саутгейт опасается матча с Швецией. | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Моджи: "Роналду уже прошел медобследование в "Ювентусе" и подписал предварительный контракт"

Моджи: "Роналду уже прошел медобследование в "Ювентусе" и подписал предварительный контракт"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов