Варди рискует пропустить матч с Швецией

Участие нападающего сборной Англии Джейми Варди в четвертьфинальном матче ЧМ-2018 против Швеции находится под вопросом.

Как сообщает Sky Sports, у 31-летнего футболиста выявлено растяжение паха. Из-за этого повреждения он не смог пробить пенальти в послематчевой серии с Колумбией.

Напомним, что матч Швеция - Англия состоится 7 июля в Самаре.

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