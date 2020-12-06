Варди сломал угловой флажок празднуя победный гол

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Варди сломал угловой флажок празднуя победный голДжейми Варди в победном праздновании эффектно сломал угловой флажок.

Игра 11 тура АПЛ между "Шеффилд Юнайтед" и "Лестером" завершилась победой "лис" со счетом 2:1.

Победный гол под занавес встречи забил Джейми Варди. Празднование гола едва не привело к травме, когда англичанин в подкате ударил по угловому флагу. 
Арбитр встречи такое эмоциональное празднование форварда оценил желтой карточкой.

Варди поднялся на 3-ю строчку в списке бомбардиров чемпионата Англии. Всего в этом сезоне нападающий забил 9 мячей. 
Эта победа позволила "Лестеру" прервать серию из двух поражений подряд и остаться в лигочемпионской четверке.

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