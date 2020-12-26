Варди спас для "Лестера" ничью в матче с "Манчестер Юнайтед"
В рамках 15-го тура АПЛ "Лестер" и "Манчестер Юнайтед" сильнейшего не выявили.
"Красные дьяволы" дважды по ходу матча выходили вперёд, но "лисы" в обоих случаях отыгрывались.
В составе хозяев поля забивали Харви Барнс и Джейми Варди, у гостей отличились Маркус Рэшфорд и Бруну Фернандеш.
"Лестер" – "Манчестер Юнайтед" - 2:2
Голы: 0:1 – 23 Рэшфорд, 1:1 – 31 Барнс, 1:2 – 79 Бруну Фернандеш, 2:2 – 85 Варди.
"Лестер": Шмейхель, Эванс, Джастин, Кастань, Фофана, Тилеманс, Олбрайтон (Перес, 81), Ндиди, Мэддисон, Барнс, Варди.
"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Магуайр, Байи, Линделеф (Туанзебе, 66), Шоу, Мактомини, Бруну Фернандеш, Фред, Джеймс (Погба, 54), Марсьяль (Кавани, 75), Рэшфорд.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18