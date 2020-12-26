Варди спас для "Лестера" ничью в матче с "Манчестер Юнайтед"

В рамках 15-го тура АПЛ "Лестер" и "Манчестер Юнайтед" сильнейшего не выявили.

"Красные дьяволы" дважды по ходу матча выходили вперёд, но "лисы" в обоих случаях отыгрывались.

В составе хозяев поля забивали Харви Барнс и Джейми Варди, у гостей отличились Маркус Рэшфорд и Бруну Фернандеш.

"Лестер" – "Манчестер Юнайтед" - 2:2

Голы: 0:1 – 23 Рэшфорд, 1:1 – 31 Барнс, 1:2 – 79 Бруну Фернандеш, 2:2 – 85 Варди.

"Лестер": Шмейхель, Эванс, Джастин, Кастань, Фофана, Тилеманс, Олбрайтон (Перес, 81), Ндиди, Мэддисон, Барнс, Варди.

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Магуайр, Байи, Линделеф (Туанзебе, 66), Шоу, Мактомини, Бруну Фернандеш, Фред, Джеймс (Погба, 54), Марсьяль (Кавани, 75), Рэшфорд.

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