Варди стал 29-м игроком АПЛ, забившим 100 голов

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Варди стал 29-м игроком АПЛ, забившим 100 голов

Нападающий "Лестера" Джейми Варди стал 29-м игроком АПЛ, забившим 100 голов.

Сегодня "лисы" принимали "Кристал Пэлас" (3:0) в матче 33-го тура чемпионата Англии, в этой встрече футболист оформил дубль.

Отметим, что Варди дебютировал в АПЛ в возрасте 27 лет и 232 дней. Из других футболистов, забивших 100 голов в АПЛ, старше на момент своего дебюта в лиге был только Иан Райт (28 лет и 286 дней).

А еще: "Эвертон" обыграл "Лестер", "Арсенал" и "Ньюкасл" добыли разгромные победы в своих матчах| http://soccernews.ru
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