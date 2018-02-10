Варди стал автором уникального достижения

Форвард "Лестера" Джейми Варди поразил ворота "Манчестер Сити" в матче 27-го тура АПЛ.

Таким образом, как сообщает Opta, 31-летний нападающий стал первым игроком в истории, которому в течение одного сезона удалось забить всем клубам первой шестёрки Премьер-лиги.

Ранее в этом сезоне Варди огорчал "Манчестер Юнайтед", "Арсенал", "Челси", "Ливерпуль" и "Тоттенхэм".

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