Варди стал автором уникального достижения

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Варди стал автором уникального достижения

Форвард "Лестера" Джейми Варди поразил ворота "Манчестер Сити" в матче 27-го тура АПЛ.

Таким образом, как сообщает Opta, 31-летний нападающий стал первым игроком в истории, которому в течение одного сезона удалось забить всем клубам первой шестёрки Премьер-лиги.

Ранее в этом сезоне Варди огорчал "Манчестер Юнайтед", "Арсенал", "Челси", "Ливерпуль" и "Тоттенхэм". 

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Команда М О
1 Манчестер Сити 27 72
2 Манчестер Юнайтед 26 56
3 Тоттенхэм 27 52
4 Ливерпуль 26 51
5 Челси 26 50
6 Арсенал Лондон 27 45
7 Бернли 27 36
8 Лестер Сити 27 35
9 Эвертон 27 34
10 Борнмут 26 31
11 Уотфорд 27 30
12 Вест Хэм Юнайтед 27 30
13 Брайтон & Хоув Альбион 27 28
14 Кристал Пэлас 27 27
15 Суонси Сити 27 27
16 Саутгемптон 26 26
17 Ньюкасл Юнайтед 26 25
18 Сток Сити 27 25
19 Хаддерсфилд Таун 26 24
20 Вест Бромвич Альбион 26 20
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