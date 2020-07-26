Варди стал лучшим игроком сезона по версии одноклубников и фанатов

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Варди стал лучшим игроком сезона по версии одноклубников и фанатов

Форвард "Лестера" Джейми Варди признан лучшим футболистом сезона.

Игрока назвали лучшим партнеры по команде и болельщики "лис".

На данный момент 33-летний нападающий также является лучшим бомбардиром АПЛ. В его активе 23 гола в 34 матчах.

За "Лестер" Варди играет с 2012 года. Команда занимает 5 место в турнирной таблице по итогам текущего сезона.

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