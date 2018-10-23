Варди убежал с поля во время матча с "Арсеналом"

Форвард "Лестера" Джейми Варди совершил странный поступок в концовке матча девятого тура АПЛ против "Арсенала".

На 88-й минуте встречи 31-летний футболист внезапно покинул поле и отправился в раздевалку. Причина такого поведения нападающего "лис" пока неизвестна.

Стоит отметить, что "Лестер" проиграл "Арсеналу" со счётом 1:3, а Варди откровенно провалил этот матч - на его счету ноль ударов, созданных моментов и обводок и аж один точный пас. | http://soccernews.ru