Варди убежал с поля во время матча с "Арсеналом"

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Варди убежал с поля во время матча с "Арсеналом"

Форвард "Лестера" Джейми Варди совершил странный поступок в концовке матча девятого тура АПЛ против "Арсенала".

На 88-й минуте встречи 31-летний футболист внезапно покинул поле и отправился в раздевалку. Причина такого поведения нападающего "лис" пока неизвестна.

Стоит отметить, что "Лестер" проиграл "Арсеналу" со счётом 1:3, а Варди откровенно провалил этот матч - на его счету ноль ударов, созданных моментов и обводок и аж один точный пас. | http://soccernews.ru

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Комментарии

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Валерий

Идиоты, человек просто захотел в туалет (по большому)! Не делать же это на поле при тысячах зрителей...:)

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господин случай

может прихватило. бывает

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