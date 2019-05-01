Варди: "В матче с "Манчестер Сити" постараемся набрать как можно больше очков"

Игрок "Лестера" Джейми Варди рассказал, что думает о предстоящем матче 27-го тура АПЛ против "Манчестер Сити" .

"Мы очень ждем этот матч. Постараемся сделать так, чтобы набрать как можно больше баллов", - сказал Варди.

Матч состоится 6 мая в Манчестере. Начало - в 22:00 (мск)

"Манчестер Сити" с 92 баллами продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата Англии. "Ливерпуль" отстает на 1 очко. "Лестер" расположился на 8 позиции.

Не пропустите: "Лестер" разгромил "Арсенал" благодаря голам Варди| http://soccernews.ru