Варди вместе с семьей поблагодарил службу здравоохранения за борьбу с коронавирусом

Теги лестер ситиджейми варди

Варди вместе с семьей поблагодарил службу здравоохранения за борьбу с коронавирусом

Форвард "Лестера" Джейми Варди поблагодарил Национальную службу здравоохранения Великобритании.

Футболист вместе со своей семьей присоединился к флешмобу "Clap for our carers" (аплодисменты нашим опекунам).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

From us to you @nhswebsite THANK YOU #clapforourcarers

Публикация от Jamie Vardy (@vardy7)

Число заразившихся коронавирусом в мире превысило полмиллиона человек.

А еще: Жена Семака объяснила, почему не поддерживает панику из-за коронавируса| http://soccernews.ru 
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Экс-игрок "Аякса" Нури вышел из комы спустя 2 года и 8 месяцев

Экс-игрок "Аякса" Нури вышел из комы спустя 2 года и 8 месяцев

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов