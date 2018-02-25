Варди высказался о ситуации с Махрезом

Нападающий "Лестера" Джейми Варди высказался о ситуации с партнёром по команде Риядом Махрезом, который мог в январе уйти в "Манчестер Сити".

"Всё произошло так, как произошло. Клуб получил предложение, отклонил его. Я могу понять, почему Рияд расстроился. После того, как всё закончилось, он пригласил всю команду в раздевалку, объяснился с нами, и на этом ситуация была исчерпана. Всё, что было там произнесено, останется в команде" - приводит слова Варди Sky Sports.

Напомним, что после сорвавшегося трансфера в "Манчестер Сити" Махрез некоторое время саботировал тренировочный процесс.

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