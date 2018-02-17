Варди выводит "Лестер" в четвертьфинал Кубка Англии
В рамках 1/8 финала Кубка Англии "Лестер" на своём поле одержал минимальную победу над "Шеффилд Юнайтед" благодаря голу Джейми Варди. Таким образом, "лисы" прошли в следующий раунд турнира.
"Лестер" – "Шеффилд Юнайтед" - 1:0
Гол: Варди, 66 - 1:0.
"Лестер": Шмейхель, Морган, Чилуэлл, Симпсон, Магуайр, Грэй, Иборра, Ндиди, Марез (Джеймс, 90), Ихеаначо, Варди (Олбрайтон, 84).
"Шеффилд Юнайтед": Блэкмэн, О`Коннелл, Райт (Эванс, 76), Стивенс, Лафферти, Ландстрем, Башем, Каррутерс (Даффи, 76), Болдок, Доналдсон, Уилсон (Брукс, 46).
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