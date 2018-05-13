Варди забил 25-й гол в ворота клубов из топ-6 АПЛ

Нападающий "Лестера" Джейми Варди отличился в матче 38-го тура чемпионата Англии против "Тоттенхэма" (1:1, первый тайм).

Этот гол стал для него 25-м в карьере в ворота шести ведущих клубов Премьер-лиги.

Все голы 31-летнего Варди топ-6 клубам АПЛ распределились следующим образом: "Ливерпуль" (7), "Арсенал" (6), "Манчестер Сити" (4), "Манчестер Юнайтед" (3), "Тоттенхэм" (3) и "Челси" (2).

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