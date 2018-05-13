Варди забил 25-й гол в ворота клубов из топ-6 АПЛ

Теги лестер ситиджейми варди

Варди забил 25-й гол в ворота клубов из топ-6 АПЛ

Нападающий "Лестера" Джейми Варди отличился в матче 38-го тура чемпионата Англии против "Тоттенхэма" (1:1, первый тайм).

Этот гол стал для него 25-м в карьере в ворота шести ведущих клубов Премьер-лиги.

Все голы 31-летнего Варди топ-6 клубам АПЛ распределились следующим образом: "Ливерпуль" (7), "Арсенал" (6), "Манчестер Сити" (4), "Манчестер Юнайтед" (3), "Тоттенхэм" (3) и "Челси" (2).

Не пропустите: Кейн рассказал о своей цели на последний матч сезона. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Итоги 37 тура Ла Лиги в цифрах и фактах

Итоги 37 тура Ла Лиги в цифрах и фактах

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 37 97
2 Манчестер Юнайтед 37 78
3 Тоттенхэм 37 74
4 Ливерпуль 37 72
5 Челси 37 70
6 Арсенал Лондон 37 60
7 Бернли 37 54
8 Эвертон 37 49
9 Лестер Сити 37 47
10 Ньюкасл Юнайтед 37 41
11 Кристал Пэлас 37 41
12 Борнмут 37 41
13 Уотфорд 37 41
14 Брайтон & Хоув Альбион 37 40
15 Вест Хэм Юнайтед 37 39
16 Хаддерсфилд Таун 37 37
17 Саутгемптон 37 36
18 Суонси Сити 37 33
19 Вест Бромвич Альбион 37 31
20 Сток Сити 37 30
Полная таблица

топ-5 тегов