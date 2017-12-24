Варди забил 50-й гол в АПЛ

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Варди забил 50-й гол в АПЛ

Форвард "Лестера" Джейми Варди поразил ворота "Манчестер Юнайтед" в матче 19-го тура АПЛ.

Таким образом, 30-летний футболист записал в свой актив 50-й гол в рамках Премьер-лиги.

Как сообщает Opta, 42 процента забитых Варди мячей приходились на команды из "большой шестёрки" английского первенства. 

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Команда М О
1 Манчестер Сити 18 52
2 Манчестер Юнайтед 18 41
3 Челси 18 38
4 Ливерпуль 18 34
5 Арсенал Лондон 18 33
6 Бернли 18 32
7 Тоттенхэм 18 31
8 Лестер Сити 18 26
9 Уотфорд 18 22
10 Эвертон 17 22
11 Хаддерсфилд Таун 18 21
12 Саутгемптон 18 18
13 Брайтон & Хоув Альбион 18 18
14 Кристал Пэлас 18 17
15 Вест Хэм Юнайтед 18 17
16 Борнмут 18 16
17 Сток Сити 18 16
18 Ньюкасл Юнайтед 18 15
19 Вест Бромвич Альбион 18 14
20 Суонси Сити 17 12
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