Варди забил 50-й гол в АПЛ

Форвард "Лестера" Джейми Варди поразил ворота "Манчестер Юнайтед" в матче 19-го тура АПЛ.

Таким образом, 30-летний футболист записал в свой актив 50-й гол в рамках Премьер-лиги.

Как сообщает Opta, 42 процента забитых Варди мячей приходились на команды из "большой шестёрки" английского первенства.

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