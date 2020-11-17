Варела - о "Динамо": "Здесь всё организовано не хуже, чем в "Манчестер Юнайтед"

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Варела - о "Динамо": "Здесь всё организовано не хуже, чем в "Манчестер Юнайтед"

Новичок московского "Динамо" Гильермо Варела сравнил инфраструктуру российского клуба и "Манчестер Юнайтед".

"Здесь всё организовано не хуже, чем в "Манчестер Юнайтед". Ну и в целом - инфраструктура, база, стадион - всё на топ-уровне. Ни в одном из своих прошлых клубов я не видел такой красоты", - сказал 27-летний уругваец.

Напомним, что Варела выступал за "красных дьяволов" с 2013 по 2017 год.

"Динамо" арендовало фулбека у "Копенгагена" до конца нынешнего сезона.

Не пропустите: Новичок "Динамо" Варела рассказал о тренировках под руководством Зидана. | http://soccernews.ru
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