Варела - о "Динамо": "Здесь всё организовано не хуже, чем в "Манчестер Юнайтед"
Новичок московского "Динамо" Гильермо Варела сравнил инфраструктуру российского клуба и "Манчестер Юнайтед".
"Здесь всё организовано не хуже, чем в "Манчестер Юнайтед". Ну и в целом - инфраструктура, база, стадион - всё на топ-уровне. Ни в одном из своих прошлых клубов я не видел такой красоты", - сказал 27-летний уругваец.
Напомним, что Варела выступал за "красных дьяволов" с 2013 по 2017 год.
"Динамо" арендовало фулбека у "Копенгагена" до конца нынешнего сезона.
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Главные новости дня: 16 ноября
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