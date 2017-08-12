Варела покинул "Манчестер Юнайтед"

Защитник Гильермо Варела ушел из "Манчестер Юнайтед", сообщает твиттер "красных дьяволов".

24-летний футболист вернулся в свой родной клуб "Пеньяроль" из Уругвая.

Варела выступал за "МЮ" с 2013 года, за это время провел всего лишь 4 матча в АПЛ.

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