Варела рассказал, когда приступит к тренировкам с "Динамо"

Новичок московского "Динамо" Гильермо Варела после прибытия в Россию ответил на вопросы клубной пресс-службы.

"Сначала хотелось бы познакомиться с тренером и партнёрами по команде. Что касается тренировок, то как только можно будет начать, я готов. Конечно, у меня был долгий перелёт, сначала нужно немного отдохнуть, и можно приступать к тренировкам. В команде новый тренер и очень хорошие игроки. Сейчас нужно сыграться, найти баланс. Я уверен, что мы сможем это сделать", - сказал 27-летний уругваец.

Напомним, что "Динамо" арендовало флангового защитника у "Копенгагена" до окончания сезона 2020/21.

Варела известен по выступлениям за "Манчестер Юнайтед". Его рыночная стоимость - 1,5 миллиона евро.

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