VARентино: кандидат в президенты "Барселоны" придумал неожиданное прозвище Пересу
Кандидат в президенты "Барселоны" Тони Фрейша высказался в адрес президента мадридского "Реала" Флорентино Переса назвав его VARентино (VAR - система видеоассистента арбитра. Прим. - Soccernews).
Таким образом, Фрейша, по всей видимости, намекнул на спорные судейские решения в матчах с участием "Реала" в чемпионате Испании и Лиге Чемпионов.
"Я не позволю VARентино контролировать Ла Лигу", - гласит надпись на постере.
Второй постер посвящен другому кандидату в президенты "Барселоны" Жоану Лапорте: "Кажется, кто-то из участников дебатов сейчас в Luz de Gas".
Luz de Gas - ночной клуб в Барселоне, в котором Лапорта отмечал завоевание трофеев "Барселоной", когда он был президентом каталонского клуба.
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|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
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|2
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|19
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|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
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|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14