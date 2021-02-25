VARентино: кандидат в президенты "Барселоны" придумал неожиданное прозвище Пересу

Теги реал мадридбарселонафлорентино перес

VARентино: кандидат в президенты "Барселоны" придумал неожиданное прозвище Пересу

Кандидат в президенты "Барселоны" Тони Фрейша высказался в адрес президента мадридского "Реала" Флорентино Переса назвав его VARентино (VAR - система видеоассистента арбитра. Прим. - Soccernews).

Таким образом, Фрейша, по всей видимости, намекнул на спорные судейские решения в матчах с участием "Реала" в чемпионате Испании и Лиге Чемпионов.

"Я не позволю VARентино контролировать Ла Лигу", - гласит надпись на постере.

Второй постер посвящен другому кандидату в президенты "Барселоны" Жоану Лапорте: "Кажется, кто-то из участников дебатов сейчас в Luz de Gas".

Luz de Gas - ночной клуб в Барселоне, в котором Лапорта отмечал завоевание трофеев "Барселоной", когда он был президентом каталонского клуба.

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