Варга: "Арсенал" ведет Головина, следит за ним"

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Варга: "Арсенал" ведет Головина, следит за ним"
Агент Шандор Варга заявил, что "Арсенал" действительно интересуется полузащитником ЦСКА Александром Головиным.

"В последний раз Арсен Венгер общался со мной по поводу Александра Головина после матча с БАТЭ, седьмого декабря. Я вместе со Станиславом Черчесовым был у него в гостях. И Арсен интересовался мнением главного тренера сборной России о Головине. Лондонцы его ведут, следят за ним. Венгер всегда очень тщательно изучает потенциального новичка. И я почувствовал по его вопросам Черчесову, что Арсен не выпускает игрока ЦСКА из поля своего зрения. Многое еще будет зависеть и от того, останется ли ряд игроков в "Арсенале". Например, продлит ли Озил контракт. Если нет – допускаю, что Венгер вернется к кандидатуре Головина", – приводят слова Варги российские СМИ.

Ранее сообщалось, что ЦСКА может продать 22-летнего Головина за 25 миллионов евро.

Не пропустите: Венгер: "Арсенал" очень расстроен из-за поражения в Кубке". | http://soccernews.ru

 

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