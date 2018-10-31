Варга: "Чалову рано думать про Премьер-Лигу"

Известный агент Шандор Варга прокомментировал слухи, которые приписывают интерес одного из клубов АПЛ к форварду московского ЦСКА Федору Чалову.

"Я думаю, что Чалову не нужно спешить переезжать в Англию. Он - игрок с талантом, но еще не перерос ЦСКА и российскую лигу. Ему нужно расти вместе с командой. Я смотрел его игру против "Краснодара", видел голевой пас, он очень хорошо это сделал. Но больше он ничем не выделялся. Пусть растет в хороших руках и хорошей команде. Я бы не рекомендовал ему спешить.

"Вест Хэм", "Борнмут" и "Уотфорд"? Конечно, Чалов может играть на их уровне, но ЦСКА лучше этих клубов. В этих командах он не будет играть в еврокубках, а с ЦСКА может. Ему рано думать про Премьер-Лигу", - цитирует Варгу Чемпионат.

Напомним, Пономарев также не советует Чалову переезжать в АПЛ. | soccernews.ru