Варга: "ЦСКА может выкупить контракт Мусы"

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Варга: "ЦСКА может выкупить контракт Мусы"Известный футбольный агент Шандор Варга прокомментировал слухи, которые связывают форварда английского "Лестера" Ахмеда Мусу с московским ЦСКА.

"Конкретной информации по этому поводу у меня нет. Но я не удивлюсь, если Муса вновь окажется в ЦСКА. В "Лестере" он играет мало, сидит на лавке. А ЦСКА - это пока пик его карьеры. Так что верю в такой сценарий. Причем возможно не только аренда, а и полноценная покупка... за пять миллионов евро", - цитирует агента СЭ.

Напомним, ранее возвращение Мусы в ЦСКА анонсировал главный тренер сборной Нигерии. | soccernews.ru

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