Варга: "Думаю, переход Дзюбы не состоится"

Известный агент Шандор Варга прокомментировал слухи о переходе форварда питерского "Зенита" Артема Дзюбы в турецкий "Галатасарай".

"Я думаю, что такой переход не состоится. Сейчас Артем выступает в клубе, который гораздо сильнее, чем "Галатасарай". Я бы ни в коем случае не рекомендовал ему переезжать в Турцию. Дзюбе, на мой взгляд, лучше остаться в "Зените"...

Восток - дело тонкое... А уровень российской Премьер-Лиги на данный момент выше турецкой. Если вопрос - в деньгах, то лучше в Китай поехать. Дзюба сейчас - в хорошей форме, и может играть еще лучше. Поэтому если и уходить, то только в топ-чемпионаты - Англии или Испании", - цитирует Варгу Спорт24.

Напомним, Дзюба близок к переходу в аренду в "Галатасарай". | soccernews.ru