Варга: "Головин готов к переходу в топ-клуб"

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Варга: "Головин готов к переходу в топ-клуб"Известный агент Шандор Варга высказался о шансах полузащитника московского ЦСКА Александра Головина заиграть в Европе.

"На мой взгляд, Головин готов к тому, чтобы перейти в топ-клуб. Он держит определенную планку уже два года, одинаково хорошо выглядит в матчах Лиги Чемпионов и в условной игре РФПЛ с "Амкаром". В 22 года он стал лидером своей сборной, и это говорит о многом...

У Головина - высокий футбольный IQ, поэтому он способен проявить себя в любом чемпионате, включая английскую Премьер-Лигу. Чемпионат Италии тоже отлично подходит для него. Безусловно, ему есть в чем прибавлять, но в более сильной команде он сможет еще быстрее прогрессировать", - цитируют Варгу Известия.

Напомним, ЦСКА поднял цену на Головина. | soccernews.ru

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