Варга: "Головин потянет даже основной состав "Челси"

Теги александр головинцска москваарсенал лондонарсен венгерчелси

Варга: "Головин потянет даже основной состав "Челси"Известный агент Шандор Варга положительно оценил перспективы полузащитника московского ЦСКА Александра Головина заиграть в топ-клубе английской Премьер-Лиги.

"Арсен Венгер следит за Головиным 2,5 года. Очень глубоко изучал игрока, такое внимание Головин заслужил. "Арсенал" некоторое время назад делал предложение ЦСКА. Знаю об этом совершенно точно.

Уже зная, что Арсен уходит из "Арсенала", я спросил, насколько вероятно, что клуб сделает новое предложение по Головину. Венгер ответил: "Не знаю, как "Арсенал", но я его возьму". Венгеру нравятся такие футболисты - креативные, с пасом.

Если Головин прямо сейчас попадет в "Челси", он потянет даже основной состав. Когда Головин попадает в тяжелейшие условия, он начинает играть лучше. Когда попадет в эту команду и АПЛ, станет сильнее. Головину пора уезжать", - цитирует агента СЭ.

Напомним, Головин определился с предпочтительным местом продолжения карьеры. | soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Дневник Чемпионата Мира. День пятнадцатый: конец группового этапа, страшный сон Африки, пародия на фейр-плей и "эффектное" празднование гола от Миши Батшуайи

Дневник Чемпионата Мира. День пятнадцатый: конец группового этапа, страшный сон Африки, пародия на фейр-плей и "эффектное" празднование гола от Миши Батшуайи

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 38 100
2 Манчестер Юнайтед 38 81
3 Тоттенхэм 38 77
4 Ливерпуль 38 75
5 Челси 38 70
6 Арсенал Лондон 38 63
7 Бернли 38 54
8 Эвертон 38 49
9 Лестер Сити 38 47
10 Ньюкасл Юнайтед 38 44
11 Кристал Пэлас 38 44
12 Борнмут 38 44
13 Вест Хэм Юнайтед 38 42
14 Уотфорд 38 41
15 Брайтон & Хоув Альбион 38 40
16 Хаддерсфилд Таун 38 37
17 Саутгемптон 38 36
18 Суонси Сити 38 33
19 Сток Сити 38 33
20 Вест Бромвич Альбион 38 31
Полная таблица

топ-5 тегов