Варга: "Головин потянет даже основной состав "Челси"

Известный агент Шандор Варга положительно оценил перспективы полузащитника московского ЦСКА Александра Головина заиграть в топ-клубе английской Премьер-Лиги.

"Арсен Венгер следит за Головиным 2,5 года. Очень глубоко изучал игрока, такое внимание Головин заслужил. "Арсенал" некоторое время назад делал предложение ЦСКА. Знаю об этом совершенно точно.

Уже зная, что Арсен уходит из "Арсенала", я спросил, насколько вероятно, что клуб сделает новое предложение по Головину. Венгер ответил: "Не знаю, как "Арсенал", но я его возьму". Венгеру нравятся такие футболисты - креативные, с пасом.

Если Головин прямо сейчас попадет в "Челси", он потянет даже основной состав. Когда Головин попадает в тяжелейшие условия, он начинает играть лучше. Когда попадет в эту команду и АПЛ, станет сильнее. Головину пора уезжать", - цитирует агента СЭ.

Напомним, Головин определился с предпочтительным местом продолжения карьеры. | soccernews.ru