Варга: "Головин потянет даже основной состав "Челси"
Известный агент Шандор Варга положительно оценил перспективы полузащитника московского ЦСКА Александра Головина заиграть в топ-клубе английской Премьер-Лиги.
"Арсен Венгер следит за Головиным 2,5 года. Очень глубоко изучал игрока, такое внимание Головин заслужил. "Арсенал" некоторое время назад делал предложение ЦСКА. Знаю об этом совершенно точно.
Уже зная, что Арсен уходит из "Арсенала", я спросил, насколько вероятно, что клуб сделает новое предложение по Головину. Венгер ответил: "Не знаю, как "Арсенал", но я его возьму". Венгеру нравятся такие футболисты - креативные, с пасом.
Если Головин прямо сейчас попадет в "Челси", он потянет даже основной состав. Когда Головин попадает в тяжелейшие условия, он начинает играть лучше. Когда попадет в эту команду и АПЛ, станет сильнее. Головину пора уезжать", - цитирует агента СЭ.
Напомним, Головин определился с предпочтительным местом продолжения карьеры. | soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Спартак" отказался продавать Промеса за 25 миллионов евро
-
"Майнц" подписал французского форварда за восемь миллионов евро
-
"Спартак" может заплатить девять миллионов евро за игрока сборной Кабо-Верде
-
1
"Рома" нашла замену Флоренци в "Барселоне"
-
Вратарь "Барселоны" хочет сменить клуб
-
Стали известны даты проведения матча за Суперкубок России и первого тура РФПЛ
-
"Реймс" подписал экс-полузащитника "Ростова"
-
"Зенит" договорился с "Дженоа" о проведении товарищеского матча
-
Бердыев прокомментировал переход Чико в "Рубин"
-
Чемпион Мира-98 Робер Пирес расхвалил Александра Головина
-
"Челси" и "Тоттенхэм" поборются за малийского хавбека
-
Павлюченко: "Надо дать бой Испании и выйти в четвертьфинал ЧМ-2018"
-
1
ФИФА платит Марадоне за присутствие на ЧМ-2018
-
"Манчестер Юнайтед" близок к подписанию вратаря "Сток Сити"
-
"Ювентус" отказался от идеи купить Головина
-
Испанская полиция арестовала Промеса
-
Де Йонг дал согласие на переход в "Барселону"
-
Мартинес прокомментировал победу над сборной Англии
-
Сборная Туниса победила на Чемпионате Мира впервые за 40 лет
-
Гризманн готов инвестировать в баскетбол
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|100
|2
|Манчестер Юнайтед
|38
|81
|3
|Тоттенхэм
|38
|77
|4
|Ливерпуль
|38
|75
|5
|Челси
|38
|70
|6
|Арсенал Лондон
|38
|63
|7
|Бернли
|38
|54
|8
|Эвертон
|38
|49
|9
|Лестер Сити
|38
|47
|10
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|44
|11
|Кристал Пэлас
|38
|44
|12
|Борнмут
|38
|44
|13
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|42
|14
|Уотфорд
|38
|41
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|40
|16
|Хаддерсфилд Таун
|38
|37
|17
|Саутгемптон
|38
|36
|18
|Суонси Сити
|38
|33
|19
|Сток Сити
|38
|33
|20
|Вест Бромвич Альбион
|38
|31